Захарова предостерегла ЕС от введения новых санкций против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что если ЕС введет против России новые санкции, на это «неотвратимо последует соразмерный ответ». По ее словам, подобная практика ведет к «эрозии международного права».

«Хочется предостеречь наших еэсовских партнеров от очередного опрометчивого шага,— сказала госпожа Захарова о возможных новых санкциях со стороны ЕС (цитата по ТАСС).— На него неотвратимо последует соразмерный ответ. Абсолютно недопустимо использовать права человека, ссылаться на демократические принципы в качестве геополитического инструментария».

Напомним, в Евросоюзе обсуждается введение новых ограничений против России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального, которому условный срок заменили на тюремное заключение, после чего в стране начались протесты, массовые задержания и суды. Как отметила представитель российского МИДа, позиция ЕС выглядит «цинично» на фоне «жестокого подавления протестного движения в государствах Евросоюза».

«В глобальном плане все это чревато усилением произвола в международных отношениях и в принципе эрозией международного права,— сказала госпожа Захарова.— Мы призываем ЕС вернутся к равноправному, конструктивному диалогу, искать через имеющиеся дипломатические каналы, которые всегда остаются открытыми, работоспособные компромиссы, которые позволят обеспечить баланс интересов».

Сегодня, 11 февраля, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз начал рассмотрение вопроса о введении санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. По данным агентства, эту тему в ЕС актуализировал визит в Россию главы евродипломатии Жозепа Борреля. По возвращении его раскритиковали в ЕС за недостаточную жесткость в отношении России.

Подробнее — в материале “Ъ” «Жозепу Боррелю предъявлены тяжкие унижения».