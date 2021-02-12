Какая спецтехника лучше всего продавалась в 2020 году

В 2020 году АЕБ впервые учла в общей статистике продаж катки и асфальтоукладчики. Именно их реализация показала наиболее активный рост по итогам года: так, рынок гусеничных асфальтоукладчиков вырос на 49,1%, до 258 машин, двухвальцевых вибрационных катков — на 43,2%, до 265 машин, одновальцевых — на 35,7%, до 190 штук, а пневмоколесных катков — на 76,5%, до 30 машин. Без учета этих сегментов продажи за 12 месяцев упали на 1%, уточнил глава профильного комитета ассоциации, гендиректор Volvo CE Russia Андрей Комов.

В остальных сегментах наиболее активный рост показали продажи самоходных грейдеров (на 3,8%, до 710 машин) и гусеничных экскаваторов (на 2,6%, до 4,3 тыс. штук). В плюсе остались и экскаваторы-погрузчики, реализация которых увеличилась на скромные 0,2% (до 3,7 тыс. штук). Остальные сегменты показали отрицательную динамику: в частности, на 4,8%, до 1,2 тыс. машин, сократились продажи погрузчиков с бортовым поворотом. На 2,1% упала реализация колесных погрузчиков (до 1,1 тыс.) и гусеничных экскаваторов (до 1,1 тыс.). При этом продажи колесных экскаваторов упали сразу на 12,1% (до 631), сочлененных самосвалов — на 18% (до 169), самосвалов с жесткой рамой — на 38,9% (до 149 машин). Специфика российского рынка, на котором преобладает средняя и тяжелая техника, работающая в дорожно-строительной и добывающих отраслях, положительно сказалась на итоговых результатах в 2020 году, поскольку работа в этих отраслях продолжалась даже в условиях максимальных ограничений из-за коронавируса, говорит Андрей Комов.

Ольга Никитина