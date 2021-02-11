Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 28 февраля

Режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса в Краснодарском крае продлен до 28 февраля. Соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Согласно постановлению, на территории Краснодарского края по-прежнему необходимо использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в том числе на объектах торговли и бытового обслуживания, на вокзалах, транспорте, такси, на парковках, в лифтах и в других общественных местах. Требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м также сохраняется.

По-прежнему запрещено проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей (за исключением случаев, прописанных в документе), число участников деловых мероприятий должно быть не более 100 человек.

Как писал “Ъ-Кубань” , по состоянию на 11 февраля, в Краснодарском крае зафиксировано 174 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 383 человека, скончались 16 человек.

Виктория Колганова