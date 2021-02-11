В Краснодарском крае за сутки умерло 16 человек с диагностированным коронавирусом

По состоянию на 11 февраля в ковидных госпиталях Краснодарского края скончались 16 пациентов с диагностированным коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В Краснодаре скончалось девять человек, среди умерших - две женщины и семеро мужчин в возрасте от 34 до 70 лет, жители Краснодара, Новороссийска, Славянского, Темрюкского, и Брюховецкого районов. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония тяжелого течения, осложненная сопутствующими заболеваниями.

По два человека умерли в Новороссийске (мужчина 73 лет и женщина 74 лет) и в Тихорецком районе (местная жительница 76 лет и мужчина 65 лет из Кавказского района). По одному пациенту скончалось в Сочи (местный житель 60 лет), Анапе (женщина 75 лет), Усть-Лабинском районе (здесь умер житель Кореновского района, которому было 61 год).

Всего на сегодняшний день на Кубани зафиксировано 1660 летальных случаев среди пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Ольга Логинова