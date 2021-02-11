Заместителя начотдела полиции в Петербурге задержали за получение взятки

В Петербурге заведено уголовное дело на заместителя начальника отдела полиции за получение взятки «за общее покровительство» заведению общепита. Об этом сообщается в официальном сообщении пресс-службы Следственного комитета.

По версии следствия, обвиняемый потребовал от кафе в Невском районе ежемесячную плату за невмешательство в работу заведения. При получении меченых 30 тысяч рублей на парковке в Рыбацком он был сразу задержан. Имя обвиняемого и номер отдела полиции, где он служил, Следственный комитет не назвал. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее “Ъ-СПб” рассказывал об аресте и расследовании против областного депутата от ЛДПР за получение крупной взятки.