В Астрахани следователя СК обвинили во взяточничестве

Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении следователя следственного отдела по Ленинскому району Астрахани СУ СКР по региону. Он обвиняется в получении взятки через посредника в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, 15 декабря 2020 года районный следователь через посредника получил взятку в размере 90 тыс. руб. за переквалификацию действий обвиняемой на менее тяжкий состав преступления по уголовному делу, находящемуся в его производстве, а также не заключение ее под домашний арест.

Уголовное дело направили в Кировский районный суд Астрахани.

Мария Шахрай