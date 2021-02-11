В 2020 году Сбербанк выдал на Кубани ипотеку на сумму 76,7 млрд рублей

В краснодарском отделении банка ипотеку взяли 36 тыс. семей на сумму 76,7 млрд руб. По этому показателю Кубань лидирует среди регионов ЮФО и СКФО, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Вторую строчку в ипотечном рейтинге южных территорий заняла Ростовская область, где оформили свыше 19,7 тыс. жилищных кредитов на 35,6 млрд руб. Третье место у Ставропольского края (14,9 тыс. сделок на 24,5 млрд руб.).

Кубань также лидирует по такому показателю, как средний размер ипотеки. В прошлом году он составил 2,130 млн руб.

«Фактически каждая вторая ипотека в регионах Юга России и Северного Кавказа в прошлом году оформлялась в Сбербанке. На 10 сделок по покупке недвижимости 7 приходились на ЮФО, а 3 - на СКФО», - рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, объем выданных ипотечных кредитов в Краснодарском крае в 2020 году составил 117,52 млрд руб. Это на 51,2% больше, чем годом ранее (77,7 млрд руб.). Наибольшую сумму ипотечных займов банки, работающие на Кубани, выдали в декабре 2020 года – 15,75 млрд руб.

Андрей Ульченко