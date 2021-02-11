«Маршрут Победы» отмечен отраслевой туристской премией

В Саранске состоялся финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2020. Среди отмеченных на конкурсе – Магнитогорский металлургический комбинат, вошедший в тройку лидеров в номинации «Лучший туристический маршрут, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне». Эту награду ММК получил за исторический цикл виртуальных экскурсий «Маршрут Победы», созданных в рамках корпоративного проекта «ММК-Тур. Виртуальные экскурсии по ММК». Магнитка по праву считается одним из лидеров в сфере промышленного туризма. Развитие этого направления на ММК началось еще осенью 2018 года, когда были разработаны и запущены в работу сразу четыре экскурсионных маршрута – два взрослых и два маршрута, ориентированных на детей. Тысячи магнитогорцев и гостей города металлургов смогли по достоинству оценить увлекательные, безопасные и хорошо организованные экскурсии. В 2019 году комбинат стал лауреатом всероссийской туристской премии «Маршрут года», проводимой ежегодно при информационной поддержке Федерального агентства по туризму. Компания получила сразу два диплома: первое место за лучший детский маршрут и второе место за лучший маршрут на действующее производство.



В связи с противоэпидемическими ограничениями на комбинате был реализован корпоративный проект «ММК-Тур. Виртуальные экскурсии по ММК», доступный на официальном сайте компании. В рамках проекта был создан исторический цикл виртуальных экскурсий «Маршрут Победы», рассказывающий о памятных местах комбината, связанных с вкладом Магнитки в победу советского народа в Великой Отечественной войне. В частности, выходили видео-рассказы о Комсомольской площади – первой площади Магнитогорска, на которой расположен центральный офис ПАО «ММК» – здание заводоуправления; об эвакуированном в Магнитку из Мариуполя толстолистовом прокатном стане 4500, на котором в годы Великой Отечественной войны катали броневой лист для советских танков; об уникальной паровой машине этого стана, трудовая биография которой продолжается уже более века, а также о памятном знаке «Танк», напоминающем о том, что в военные годы каждый второй советский танк был одет в магнитогорскую броню.

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена в 2014 году по инициативе Геннадия Шаталова, председателя Правления Фонда развития общественных связей «Region PR». Премия проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму.

В 2020 году на соискание премии «Маршрут года» было подано 442 проекта из 62 регионов России. По итогам заочной экспертной оценки поданных на конкурс материалов были отобраны 300 проектов-финалистов из 62 регионов России, а по итогам регистрации свое участие в финале премии подтвердили авторы 202 проектов из 46 регионов России.

Организаторами финала премии выступили Правительство Республики Мордовия, Министерство спорта, молодежной политики и туризма Республики Мордовия и ФРОС Region PR.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»