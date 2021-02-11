На Кубани задержан закладчик наркотических веществ

В городе Лабинске Краснодарского края сотрудники полиции и ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в распространении «закладок» с наркотическими средствами, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

По информации полиции, на одной из улиц Лабинска был обнаружен тайник, в котором находилось 20 свертков с порошком белого цвета, порошок оказался наркотическим средством. Санкция вмененной подозреваемому статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Анна Перова, Краснодар