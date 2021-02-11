Путин приветствовал выполнение администрацией Байдена обещания о продлении ДСНВ

Президент России Владимир Путин приветствовал решение администрации президента США Джо Байдена продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

«Совсем недавно мы вместе с американскими партнерами продлили Договор о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3. Мы давно это предлагали нашим американским партнерам. Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счет. Мы приветствуем это решение»,— сказал президент на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Что такое ДСНВ Читать далее

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. 3 февраля 2021 года в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, которые нужны для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. Договор был продлен на максимальный срок — пять лет — и без изменений.

О продлении ключевого российско-американского соглашения — в материале “Ъ” «Как по нотам».