Пользователи Reddit помогли росту акций компаний, специализирующихся на каннабисе

Акции компаний, занимающихся производством каннабиса и торговлей им, резко выросли благодаря пользователям Reddit, которые на этот раз решили скупать их акции. Акции одного из крупнейших участников рынка, Tilray, выросли в среду, 10 февраля, на 51%, другие компании этого сектора также продемонстрировали рост, хотя и не такой значительный: акции Aurora Cannabis увеличились на 20%, Aphria — на 11%, Canopy Growth — на 6%.

Напомним, форум WallStreetBets на Reddit получил известность после того, как его участники решили проучить хедж-фонды и начали скупать акции сети магазина видеоигр GameStop, которые в итоге выросли на 1700%. Позже пользователи Reddit так же подняли стоимость мем-криптовалюты Dogecoin, серебра и некоторых других активов.

В отличие от GameStop, переживавшей не лучшие времена перед тем, как ею заинтересовались пользователи Reddit, акции компаний, занимающихся каннабисом, активно росли и до этого. Так, акции Tilray с начала года выросли более чем на 670%, акции Aphria — на 280%, Aurora Cannabis — на 120%, а Canopy Growth — на 110%. В числе прочего они растут на ожиданиях, что администрация нового президента США Джо Байдена будет готова декриминализовать марихуану на федеральном уровне, а также благодаря ее легализации или декриминализации во все большем числе американских штатов. Росту акций Tilray и Aphria также способствовало объявление об их слиянии, сделанное в декабре.

Яна Рождественская