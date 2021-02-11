Прямые перелеты в Дубай запустят из Стригино с 3 марта

Авиакомпания «Россия» начнет выполнять прямые рейсы Нижний Новгород – Дубай (ОАЭ) с 3 марта, сообщается на сайте аэропорта Стригино. Рейсы запланированы раз в неделю по средам.

Кроме того, с 17 февраля Pegas Fly открывает рейсы в Баку (Азербайджан) по средам. С 20 февраля Nordwind начнет летать в Ош (Киргизия) по субботам. Ранее сообщалось, что из Стригино возобновили рейсы в Анталью (Турция) и Ереван (Армения).

Международное авиасообщение из Стригино разрешили возобновить с 8 февраля. Ранее рейсы были отменены с весны 2020 года из-за закрытия границ на фоне пандемии.

Анастасия Еремина