Прямые рейсы в Ереван откроют из Стригино 12 февраля

Прямые перелеты из Нижнего Новгорода в Ереван начнет выполнять с 12 февраля авиакомпания «Икар». Рейсы запланированы раз в неделю по пятницам, сообщили в пресс-службе аэропорта Стригино (входит в холдинг «Аэропорты регионов»).

Самолет Embraer 190 будет вылетать из Нижнего Новгорода в 23:30, прибытие в Ереван — в 03:25 по местному времени. Обратный рейс запланирован по субботам, вылет из Армении в 04:25. Самолет приземлится в Стригино в 06:20 по местному времени.

Этот рейс станет первым международным, который начнут выполнять из Стригино после закрытия границ весной 2020 года. Как ранее сообщалось, нижегородский аэропорт получил разрешение возобновить обслуживание международных рейсов с 8 апреля.

Анастасия Еремина