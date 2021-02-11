Лукашенко призвал «не перепрыгивать» через этапы в интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к Всебелорусскому народному собранию, заявил, что в процессе интеграции с Россией не нужно «перепрыгивать» через этапы, чтобы не создавать напряжения. По его словам, действующая система еще жизнеспособна. Президент также отметил, что страны должны сохранять свой суверенитет.

«Вся система органов Союзного государства создана, и она еще не отработала свое, она жизнеспособна, она не может быть выброшена на свалку. Вот и весь ответ. Давайте пройдем этот путь и посмотрим, что скажут народы. Может, они скажут, что мало этой интеграции, пойдем дальше. Но нельзя перепрыгивать через этапы, нельзя перенапрягать обстановку ни в России, ни, тем более, в Белоруссии»,— сказал господин Лукашенко (цитата по БелТА).

Он также заявил, что Россия остается основным стратегическим союзником Белоруссии. При этом Александр Лукашенко отметил, что важны отношения и с другими странами, в том числе ЕС и Китай.

«Нам важны отношения с Евросоюзом, с которым у нас самая протяженная граница и высокая степень взаимозависимости экономического, социального, культурного и, наконец, политического характера. Не менее значимым вектором для нашей дипломатии являются страны так называемой дальней дуги, где важное место занимает близкий, несмотря на географию, и дружественный нам Китай. При этом основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет наша Россия»,— сказал президент Белоруссии.

Белорусский президент также заявил, что от единства России и Белоруссии зависит стабильность в регионе. По его словам, в РФ сейчас пытаются «раскачивать ситуацию», раскручивать протесты. Господин Лукашенко считает, что это могут связать с митингами в Белоруссии.

«В этих обстоятельствах только сплотившись мы сохраним устойчивость наших стран. От связки Беларусь—Россия или Россия—Беларусь зависит мирное и стабильное будущее региона, будет здесь мир или война»,— сказал президент.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко до конца февраля планирует посетить Россию, чтобы встретиться в Сочи с Владимиром Путиным. Среди прочего стороны могут коснуться темы нового российского кредита в размере $3 млрд.

Подробности — в материале “Ъ” «Александр Лукашенко ведет страну к деньгократии».