Спрос на покупку загородной недвижимости в Нижегородской области вырос на 48%

В Нижегородской области средняя стоимость загородной недвижимости снизилась в 2020 году на 5% по сравнению с предыдущим годом до 950 тыс. руб., сообщили в «Авито Недвижимость». Спрос на покупку таких домов вырос в регионе на 48%, при этом предложение снизилось на 5%.

В России в среднем стоимость загородной недвижимости выросла на 3% за год и составила 1,6 млн руб. Спрос на покупку вырос на 49%, объем предложения сохранился на уровне прошлого года.

Спрос на долгосрочную аренду загородных домов в Нижегородской области в 2020 году вырос на 19%, а объем предложения сократился на 29%. Средняя стоимость аренды выросла на 50% до 30 тыс. руб. в месяц. В России спрос на долгосрочную аренду вырос на 4%, а предложение сократилось на 20%. Стоимость в среднем выросла на 56% до 25 тыс. руб. в месяц.

Анастасия Еремина