Сергей Иванов оценил разработку нового оружия в 10–20 млрд руб. в год

На создание новых видов оружия, о которых рассказывал президент России Владимир Путин, в год уходило 10–20 млрд руб., заявил бывший министр обороны (2001–2007), спецпредставитель президента по природоохранной деятельности Сергей Иванов. По его словам, на работу ушло десять лет.

«Не буду скрывать, я причастен к началу разработки тех видов оружия, которые сейчас появились на вооружении российской армии, о которых недавно в послании говорил президент: и "Авангард", и "Пересвет", и "Посейдон", и многое другое. Ушло 10 лет, чтобы (сделать это.— “Ъ”) без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно, в год по 10–20 млрд руб.»,— сказал господин Иванов на мероприятии Российского военно-исторического общества в Москве (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, сейчас для вооруженных сил при «триллионном бюджете» это «почти незаметные расходы». «Но мы это сделали без напряга. Без лишнего пропагандистского шума. Когда сделали — тогда объявили. Особо не шумели»,— заявил бывший министр обороны.

О создании нового оружия в 2018 году во время послания Федеральному собранию рассказал президент Владимир Путин. Во время большой пресс-конференции в 2020 году он сообщил, что Россия занимается всеми разработками, о которых было объявлено, и работы идут по плану.

Министр обороны Сергей Шойгу при этом недавно заявил, что доля современного вооружения составляет 70,1%. По его словам, основой для неядерного сдерживания станут гиперзвуковые комплексы. Это ракетные комплексы «Авангард» и «Кинжал», также ведется разработка гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».