В Белгороде проректор института уволилась после скандала с роликом в поддержку Путина

Проректор Белгородского государственного института искусств и культуры (БГИИК) Наталья Бараниченко уволилась после скандала с публикацией видеоролика в поддержку Владимира Путина. В ролике снимали студентов, которые не знали о том, что участвуют в пропрезидентском флешмобе. Как рассказали “Ъ” в вузе, госпожа Бараниченко покинула должность по собственному желанию с 10 февраля.

В конце прошлой недели депутат облдумы от «Единой России» Иван Конев опубликовал в Instagram видеозапись с участием студентов БГИИК. В ролике учащиеся размахивают флагами в актовом зале под музыку группы «Любэ», в его финале слышен хор голосов, выкрикивающий «Путин — наш президент!» и «Владимир Владимирович, мы с вами!». Сразу после того, как родители студентов заявили, что их детей не предупреждали о том, что ролик снимался в поддержку президента, и они не выкрикивали звучащие в ролике слова, депутат удалил пост. В данный момент запись доступна в соцсетях.

В начале недели ректор вуза Сергей Курганский и Наталья Бараниченко провели встречу со студентами вуза, на которой извинились перед ними и объяснили, что не успели предупредить их о настоящих целях съемок. Расшифровку встречи выложил Telegram-канал «Белгород №1». Судя по ней, госпожа Бараниченко объяснила создание ролика социальным заказом, которых вуз выполняет очень много и которые раньше не вызывали такой реакции. По ее словам, в сети есть ролик с участием студентов БГИИК, в котором используется хештег «Я за насилие», однако сами учащиеся его не видели.

Ректор Сергей Курганский назвал ролик прекрасным и выразил уверенность, что никто из студентов не отказался бы прокричать то, что в нем в итоге звучало. Кстати, 23 января господин Курганский прокомментировал в своем Instagram протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Ректор БГИИК тогда возмутился «нечистоплотной подготовкой» акции, в которую «пытались втянуть» не только молодежь, но и детей.

Акции в поддержку Владимира Путина прошли в феврале в нескольких регионах. Например, в Волгограде участвовавшие в создании аналогичного видео работники бюджетной сферы думали, что снимаются в массовке для ролика, посвященного Сталинградской битве. В итоге видеозапись оказалась частью президентского флешмоба. Кремль заявлял, что не имеет к ним отношения.

Сергей Толмачев, Воронеж