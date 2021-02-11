Постпред России в ЕС назвал переговоры с Боррелем трудными, но профессиональными

Разговор с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем был трудным, но профессиональным, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. При этом он не согласился с его словами о том, что отношения стран «достигли дна».

«Хотя господин Боррель, изменив, похоже, свои формулировки по пути из Москвы в Брюссель, говорит, что наши отношения "достигли дна", я думаю, что это в значительной мере преувеличение. Разговор в Москве был трудный, в первую очередь для наших партнеров. Но, с другой стороны, он был безусловно откровенным, и, думаю, никто из участников не будет отрицать, что в конечном итоге он был высокопрофессиональным»,— сказал господин Чижов журналистам (цитата по ТАСС).

Он сообщил, что по некоторым темам позиции Москвы и Брюсселя близки, но обсуждалось и то, что «нас на сегодняшний день разделяет». «Именно это и подчеркивает важность продолжения диалога, что, кстати говоря, и Евросоюз считает необходимым. И Боррель, даже в условиях откровенной истерики, с которой ему пришлось столкнуться во вторник в Европарламенте, эту позицию подтвердил»,— сказал Владимир Чижов.

Представитель ЕС был с визитом в Москве 4–6 февраля. Во время поездки он заявил журналистам, что отношения России и Евросоюза опустились до низшего уровня за последние годы. При этом по итогам визита Жозеп Боррель заявил, что в Москве состоялся «открытый и честный диалог». В ЕС его раскритиковали за недостаточную жесткость. Позже он заявил в Европарламенте, что выступает за расширение санкций против России. По его словам, Россия не оправдала ожиданий, так и не став «современной демократией».

О том, как менялась риторика представителя ЕС,— в материале “Ъ” «Жозепу Боррелю предъявлены тяжкие унижения».