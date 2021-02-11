В Хабаровском крае доставили бензин на заправки после перебоев

На заправки в Советской Гавани и Ванино в Хабаровском крае доставили бензин после возникшего дефицита, сообщается на сайте регионального правительства. В ближайшее время туда должны привезти дополнительные партии топлива.

«На заправки Советской Гавани и Ванино, где с прошлой недели возникла локальная ситуация с дефицитом топлива, доставлен бензин. Местная компания ООО "АЗС-Трансбункер" получила и уже развезла по бензоколонкам 60 тонн АИ-95. Топливом были заправлены одна АЗС в Советской Гавани и еще две — в Ванино»,— говорится в сообщении.

Власти рассчитывают, что этого объема хватит на ближайшее время, сказал и. о. председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов. Позднее ожидаются дополнительные поставки.

«Отметим, что сейчас ситуация с дефицитом бензина, произошедшего из-за плановых работ на Хабаровском НПЗ, в целом стабилизировалась. Нефтезавод работает на полную мощность и поставляет топливо не только в Хабаровский край, но и в другие регионы»,— заявили в правительстве Хабаровского края.

Накануне врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на оперативном совещании заявил, что к дефициту могли привести ошибки, которые допустили участники рынка при планировании поставок. «Повышенный спрос на биржевых торгах спровоцировал сбои в определении объемов бензина, который затем продают независимые трейдеры в районах. Возник дефицит — Ванино, Советская Гавань, Ульчский район. Виной тому ошибки в планировании объемов поставок всеми участниками рынка и неготовность в должном объеме обеспечивать спрос»,— сказал он.

Ранее “Ъ” сообщал, что первые проблемы с нехваткой бензина после остановки производства на НПЗ в Хабаровске начались еще 26 января на восьми АЗС, принадлежащих ННК. На следующий день на заправках города образовались километровые очереди. Производство бензина возобновлено, в городах ажиотаж спал, но в отдаленных районах большого региона проблема остается.

О проблемах с бензином в регионе — в публикации “Ъ” «Дальний Восток заправит прокуратура».