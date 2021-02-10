Власти Хабаровского края считают причиной дефицита бензина ошибки участников рынка

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на оперативном совещании по ситуации с топливным кризисом в районах озвучил свою версию причины дефицита бензина. В онлайн-совещании принимали участие главы районов, профильные чиновники и независимые нефтетрейдеры. По словам главы региона, к дефициту привели ошибки, которые допустили участники рынка при планировании.

«Повышенный спрос на биржевых торгах спровоцировал сбои в определении объемов бензина, который затем продают независимые трейдеры в районах. Возник дефицит — Ванино, Советская Гавань, Ульчский район. Виной тому — ошибки в планировании объемов поставок всеми участниками рынка и неготовность в должном объеме обеспечивать спрос... Владельцам независимых АЗС нужно лучше планировать свою работу»,— сказал он.

Также господин Дегтярев сообщил о достижении договоренности с руководством «Роснефти», по которой «дочки» компании выделят в ближайшие два дня резервные объемы топлива независимым нефтетрейдерам региона под самовывоз. Помимо этого, по его словам, власти региона обратились с телеграммой к зампреду правительства РФ Александру Новаку с просьбой «принять меры по фиксации Хабаровским и Комсомольским НПЗ объемов реализации автомобильных бензинов через биржу за одну торговую сессию с учетом потребности дальневосточных регионов». В послании говорится также о необходимости субсидирования затрат на железнодорожные перевозки нефтепродуктов на Дальний Восток.

«Здесь нет желания назначить виновных. Надо, чтобы на каждой заправке был бензин. Это государственная задача, поставленная руководством страны. Бензин — товар, без которого экономика не работает. Не будет бензина — будет социальный взрыв»,— заявил врио губернатора.

Ранее “Ъ” сообщал, что первые проблемы с нехваткой бензина Аи-92 и Аи-95 после остановки производства на НПЗ в Хабаровске начались еще 26 января на восьми АЗС, принадлежащих ННК. На следующий день на заправках города образовались километровые очереди. С учетом возникшего ажиотажного спроса и неожиданно ударивших морозов суточное потребление бензина в Хабаровске выросло в полтора раза — с 500 т до 750 т. Производство бензина возобновлено, в городах ажиотаж спал, но в отдаленных районах большого региона проблема остается. Прокуратура Хабаровского края проводит проверку действий должностных лиц и коммерсантов.

Подробнее о проблемах с бензином в регионе — в публикации “Ъ” «Дальний Восток заправит прокуратура».

Эрнест Филипповский, Хабаровск