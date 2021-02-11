Свердловский союз журналистов написал обращение к полиции и прокуратуре в связи с судом над фотографом 66.ru

Председатель Свердловского творческого союза журналистов (СТСЖ) Александр Левин обратился к руководству регионального ГУ МВД, прокуратуры Свердловской области и в областной Совет судей в связи с судом над фотокорреспондентом портала 66.ru, который работал на несанкционированной акции 23 января в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба СТСЖ. Напомним, Алексею Школе назначили 30 часов обязательных работ за участие в акции, хотя на ней он присутствовал как официальный представитель СМИ.

«По Закону о СМИ государство гарантирует журналисту защиту его чести, достоинства, здоровья, жизни и имущества как лицу, выполняющему общественный долг. Это должно стать определяющим принципом для правоприменителей и судей. В этой связи Свердловский творческий союз журналистов и обратился к руководству органов внутренних дел, надзорных органов, судейскому сообществу с просьбой особенно тщательно и компетентно подходить к каждому конкретному случаю на пересечении прав и обязанностей силовиков и представителей прессы», — отметили в пресс-службе.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, в связи с обвинительным решением суда, порядка 60 свердловских журналистов подписали обращение начальнику ГУ МВД по Свердловской области Александру Мешкову, начальнику управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области Константину Шуршину, прокурору Екатеринбурга Светлане Кузнецовой и уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой.

В числе подписавших обращения — сотрудники “Ъ-Урал”, 66.ru, РБК Екатеринбург, ЕАН, Е1.ru, Znak.com, It’s my city, «Правда УрФО», «В Лесном», «Между строк», «Вечерние ведомости» и «Урал МБХ.медиа».