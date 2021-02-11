Российские и турецкие военные провели совместные тренировки в Идлибе

В сирийской зоне деэскалации Идлиб прошли очередные совместные тренировки российских и турецких военнослужащих, сообщил официальный представитель командования ВС Турции. Тренировки проведены в преддверии совместного патрулирования в регионе.

«Нам необходимо еще раз отработать все задачи. Я знаю, что тут все люди опытные. Но нам важно добиться максимально слаженной работы»,— сказал журналистам представитель турецкой стороны (цитата по «РИА Новости»).

На тренировках военные отрабатывали порядок перемещения в колонне, отражение нападения на нее и эвакуацию раненых, а также передвижение на участках, где вероятны засады террористов. Непосредственно сами совместные патрулирования не проводились в Идлибе более полугода.

Решение о совместном патрулировании в Идлибе было принято во время встречи президентов РФ и Турции в марте 2020 года. Впервые осуществить полное патрулирование в регионе удалось 22 июля. Патрули были не раз атакованы. Последний инцидент, в результате которого был подорван российский БТР и ранены двое военных, произошел 25 августа. После этого совместные патрули не проводились. 21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о возобновлении совместных патрулей в ближайшее время.

О ситуации в регионе — в материале “Ъ” «Курдов просят пострелять в сторонке».