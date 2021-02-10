Сам себе взыскатель

Верховный суд РФ (ВС) решит, могут ли юристы победившей стороны взыскивать судебные расходы на свои услуги с проигравшего лица. Спор об этом передан в экономколлегию. Если ВС подтвердит такую возможность, практика оплаты юруслуг через уступку права требования судебных издержек может стать популярной, говорят юристы. Однако в случае высоких гонораров могут возникнуть проблемы, так как российские суды часто снижают сумму взыскиваемых расходов на юридические услуги.

Экономколлегия ВС рассмотрит дело о возможности уступки юристам права требования судебных расходов на оказанные ими же услуги. История спора такова: ООО «ИСК "Фирма КПД"» взыскивало с ассоциации по содействию участникам строительной сферы «СтройБазис» 2 млн руб. неосновательного обогащения, а ООО «Юстиция Прайм» оказало «Фирме КПД» юридические услуги по этому делу на 63 тыс. руб. Выиграв дело со «СтройБазисом», «Фирма КПД» подала заявление о взыскании с него 63 тыс. руб. судебных издержек, потраченных на юристов. В рамках спора фирма попросила заменить себя как взыскателя на правопреемника — «Юстицию Прайм», которому уступила право требования судебных расходов в зачет оплаты юруслуг.

Арбитражные суды трех инстанций отказали и во взыскании расходов, и в правопреемстве. По мнению судов, «Фирма КПД» не доказала фактическое несение расходов на юристов, а право требования издержек не может возникнуть раньше вынесения судебного акта об их взыскании.

В связи с этим «зачет невозникшего права требования не может быть признан надлежащим платежом» за юруслуги, решили суды.

Первая попытка добиться передачи дела в экономколлегию ВС не увенчалась успехом. Тогда «Фирма КПД» и «Юстиция Прайм» подали жалобы на имя заместителя председателя ВС и главы коллегии Ирины Подносовой. Заявители настаивали, что договор об уступке может быть заключен и в отношении будущего права требования, к тому же данное право не связано неразрывно с личностью истца и может быть уступлено. А уступить право на возмещение судебных издержек можно в период рассмотрения дела судом, но оно (право) перейдет к правопреемнику лишь в момент их присуждения. На основании этих доводов дело было передано в экономколлегию ВС.

Старший юрист практики реструктуризации и банкротства Parallel Legal Consulting Александра Алфимова отмечает, что, несмотря на принятое в 2016 году постановление пленума ВС о судебных расходах, споры по ним постоянно возникают в практике. «Данный кейс развивает институт судебных издержек, имеющий достаточно слабо проработанное регулирование, не всегда учитывающее их правовую природу»,— добавляет юрист BGP Litigation Светлана Байкова.

Адвокат коллегии адвокатов А1 Олег Хмелевский оценивает шансы отмены решений нижестоящих судов как очень высокие и считает правильным отход от формальной позиции: «Право должно служить потребностям оборота».

Он обращает внимание, что отказ судов в первую очередь связан с недоказанностью факта несения фирмой расходов на юруслуги. Но у истца было «право ожидания» того, что он получит от проигравших оппонентов 63 тыс. руб. судебных расходов, и это «будущее требование» он передал юристам, «тем самым уменьшив свою имущественную массу», поясняет господин Хмелевский. Госпожа Байкова полагает, что «определяющим должен стать не факт ухода и прихода денежных средств, а факт реального оказания услуг, и если он будет установлен, то требование обоснованно».

В деле есть и другой важный вопрос: с какого момента право требования судебных расходов считается возникшим, чтобы его можно было уступить? «Законодатель и судебная практика считают, что с момента решения суда об их присуждении. Но было бы разумнее дать юристам самостоятельное право взыскивать судебные расходы на свои услуги, так как фирма, уступив право требования, очевидно, утратила всякий интерес к борьбе за него»,— рассуждает Олег Хмелевский. Госпожа Байкова разделяет его точку зрения: «Это позволяет найти баланс между интересами истца и его представителями, так как последние желают получить оплату своих услуг, а истец — минимизировать свое нахождение в состоянии какого бы то ни было спора».

Если ВС пересмотрит дело в пользу заявителей, такая практика оплаты услуг юристов — зачетом в обмен на право требования судебных расходов — может получить распространение, указывает Александра Алфимова.

Но здесь, предупреждает она, возникает риск того, что суд может снизить сумму расходов (как часто происходит в российской практике), особенно когда речь идет о сложных делах с высоким гонораром, и неясно, сможет ли юрист потом взыскать с клиента недополученную часть вознаграждения.

Анна Занина, Екатерина Волкова