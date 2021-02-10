Сам себе взыскатель

Верховный суд РФ (ВС) решит, могут ли юристы победившей стороны взыскивать судебные расходы на свои услуги с проигравшего лица. Спор об этом передан в экономколлегию. Если ВС подтвердит такую возможность, практика оплаты юруслуг через уступку права требования судебных издержек может стать популярной, говорят юристы. Однако в случае высоких гонораров могут возникнуть проблемы, так как российские суды часто снижают сумму взыскиваемых расходов на юридические услуги.
Экономколлегия ВС рассмотрит дело о возможности уступки юристам права требования судебных расходов на оказанные ими же услуги. История спора такова: ООО «ИСК "Фирма КПД"» взыскивало с ассоциации по содействию участникам строительной сферы «СтройБазис» 2 млн руб. неосновательного обогащения, а ООО «Юстиция Прайм» оказало «Фирме КПД» юридические услуги по этому делу на 63 тыс. руб. Выиграв дело со «СтройБазисом», «Фирма КПД» подала заявление о взыскании с него 63 тыс. руб. судебных издержек, потраченных на юристов. В рамках спора фирма попросила заменить себя как взыскателя на правопреемника — «Юстицию Прайм», которому уступила право требования судебных расходов в зачет оплаты юруслуг.
Арбитражные суды трех инстанций отказали и во взыскании расходов, и в правопреемстве. По мнению судов, «Фирма КПД» не доказала фактическое несение расходов на юристов, а право требования издержек не может возникнуть раньше вынесения судебного акта об их взыскании.
Первая попытка добиться передачи дела в экономколлегию ВС не увенчалась успехом. Тогда «Фирма КПД» и «Юстиция Прайм» подали жалобы на имя заместителя председателя ВС и главы коллегии Ирины Подносовой. Заявители настаивали, что договор об уступке может быть заключен и в отношении будущего права требования, к тому же данное право не связано неразрывно с личностью истца и может быть уступлено. А уступить право на возмещение судебных издержек можно в период рассмотрения дела судом, но оно (право) перейдет к правопреемнику лишь в момент их присуждения. На основании этих доводов дело было передано в экономколлегию ВС.
Старший юрист практики реструктуризации и банкротства Parallel Legal Consulting Александра Алфимова отмечает, что, несмотря на принятое в 2016 году постановление пленума ВС о судебных расходах, споры по ним постоянно возникают в практике. «Данный кейс развивает институт судебных издержек, имеющий достаточно слабо проработанное регулирование, не всегда учитывающее их правовую природу»,— добавляет юрист BGP Litigation Светлана Байкова.
Он обращает внимание, что отказ судов в первую очередь связан с недоказанностью факта несения фирмой расходов на юруслуги. Но у истца было «право ожидания» того, что он получит от проигравших оппонентов 63 тыс. руб. судебных расходов, и это «будущее требование» он передал юристам, «тем самым уменьшив свою имущественную массу», поясняет господин Хмелевский. Госпожа Байкова полагает, что «определяющим должен стать не факт ухода и прихода денежных средств, а факт реального оказания услуг, и если он будет установлен, то требование обоснованно».
В деле есть и другой важный вопрос: с какого момента право требования судебных расходов считается возникшим, чтобы его можно было уступить? «Законодатель и судебная практика считают, что с момента решения суда об их присуждении. Но было бы разумнее дать юристам самостоятельное право взыскивать судебные расходы на свои услуги, так как фирма, уступив право требования, очевидно, утратила всякий интерес к борьбе за него»,— рассуждает Олег Хмелевский. Госпожа Байкова разделяет его точку зрения: «Это позволяет найти баланс между интересами истца и его представителями, так как последние желают получить оплату своих услуг, а истец — минимизировать свое нахождение в состоянии какого бы то ни было спора».
Но здесь, предупреждает она, возникает риск того, что суд может снизить сумму расходов (как часто происходит в российской практике), особенно когда речь идет о сложных делах с высоким гонораром, и неясно, сможет ли юрист потом взыскать с клиента недополученную часть вознаграждения.