Facebook тестирует сокращение политического контента в ленте

Facebook временно уменьшит выдачу политического контента в лентах некоторых пользователей из США, Бразилии, Индонезии и Канады. Об этом сегодня, 10 февраля, написала в блоге соцсети ее директор по управлению продуктом Аста Гупта. По ее словам, происходить это будет в тестовом режиме и коснется «небольшого процента» пользователей. В Бразилии, Индонезии и Канаде тестирование начнется уже на текущей неделе, в США — в ближайшие недели.

В январе глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть собирается принять меры для «снижения градуса» политических дискуссий. В последнее время в очередной раз усилилась критика соцсети за недостаточные действия по блокировке контента с выражением ненависти к тем или иным людям или группам. Так, глава Apple Тим Кук обвинил Facebook в том, что она способствует поляризации мнений и распространению дезинформации.

В конце января Facebook объявила о том, что перестанет рекомендовать пользователям группы гражданского и политического содержания. Теперь, как отмечает госпожа Гупта, Facebook собирается протестировать разные подходы к политическому контенту и его выдаче, в том числе изменение алгоритмов таким образом, чтобы они показывали пользователям меньше политических постов в ленте.

Яна Рождественская