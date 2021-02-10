Бывший глава Хостинского района Сочи получил срок за покушение на мошенничество

Бывший глава Хостинской районной администрации города-курорта Сочи Павел Клопотовский признан виновным в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159), сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда. Ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

По данным суда, в 2020 году чиновник предложил местному предпринимателю содействие в сохранении незавершенного объекта, который был признан судом незаконным и подлежал сносу. При этом глава района понимал, что данный вопрос не относится к его компетенции. За свои услуги чиновник попросил 1,5 млн руб., при получении которых он был задержан в своем служебном автомобиле. Оперативное сопровождение по делу осуществляло управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Анна Перова, Краснодар