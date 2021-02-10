Прокуратура не добилась рассмотрения уголовного дела о крушении двух Су-34 над Липецком

Второй Западный военный окружной суд не отменил возврат в прокуратуру уголовного дела о столкновении двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 над Липецком. Как рассказали “Ъ-Черноземье” в суде, жалоба ведомства оставлена без удовлетворения.

Военная прокуратура Тамбовского гарнизона просила суд отменить решение местного гарнизонного суда, отказавшегося рассматривать уголовное дело липецкого пилота Станислава Гасанова. Он обвиняется в нарушении правил полетов или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшем по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия (ст. 351 УК РФ, максимальная санкция — лишение свободы на срок до семи лет). Гарнизонный суд ранее вернул дело в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении.

В основу уголовного дела легло столкновение двух многоцелевых истребителей-бомбардировщиков во время тренировочного полета в сентябре 2019 года над Липецком. Следователи СКР полагают, что пилот одного из них Станислав Гасанов слишком сблизил машину с другим Су-34, повредив его корпус и кабину ударом крыла. В результате столкновения самолеты получили сильные повреждения.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ” «Гарнизонный суд развернул летчика».

Сергей Толмачев