Серебренников назвал Аграновича лучшей кандидатурой на должность худрука «Гоголь-центра»

Театральный режиссер Кирилл Серебренников назвал актера и режиссера Алексея Аграновича, сменившего его на посту художественного руководителя «Гоголь-центра», самой удачной кандидатурой «в сложившейся ситуации». Напомним, контракт на эту должность с господином Серебренниковым департамент культуры Москвы не продлил.

«Уверен, что Алексей Агранович справится с этой непростой работой. Он любит театр и сам талантливый актер. В сложившейся ситуации это самая удачная кандидатура»,— приводит «Интерфакс» слова экс-худрука «Гоголь-центра» после назначения господина Аграновича.

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Вчера, 9 февраля, Кирилл Серебренников опубликовал в Instagram письмо от депкульта Москвы, которым его уведомили об истечении 25 февраля его контракта на должность худрука «Гоголь-центра». С 26 февраля этот пост займет Алексей Агранович, который ранее играл на сцене этого театра в постановках «Обыкновенная история» и «Маленькие трагедии». Помимо актерской деятельности он занимается режиссурой и продюсированием церемоний и шоу: был продюсером и режиссером церемоний открытия и закрытия фестивалей «Кинотавр» и «Золотой орел», премии Кандинского, шоу Данилы Козловского «Большая мечта обыкновенного человека» и других.

О смене худрука «Гоголь-центра» — в материале “Ъ” «Театральный размен».