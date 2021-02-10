Принц Чарльз привился от коронавируса

Наследный принц Великобритании Чарльз и его супруга герцогиня Камилла получили первую дозу вакцины от COVID-19, передает Reuters со ссылкой на сообщение королевской резиденции Кларенс-хаус. Они относятся к приоритетной группе вакцинации — людей старше 60 лет (72 и 73 года соответственно).

Для вакцинации жителей страны используются препараты американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca. Каким из препаратов вакцинировалась супружеская чета — неизвестно.

В марте 2020 года у принца Чарльза диагностировали COVID-19. Сын британской королевы Елизаветы II провел неделю на карантине в королевском поместье Балморал в Шотландии. Сын Чарльза, принц Уильям в апреле 2020 года перенес коронавирусную инфекцию, сохранив это в тайне, чтобы «никого не волновать».

Королева и ее муж принц Филипп вакцинировались от коронавируса 9 января.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Великобритании зафиксировано почти 4 млн случаем заражения COVID-19. От инфекции умерли более 114 тыс. человек.

О вакцинации от коронавируса в мире — в материале “Ъ” «Гонка вакцинаций».