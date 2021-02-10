«Черные кредиторы» перешли на карантинное обслуживание

Банк России в 2020 году выявил более 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной деятельности, что в 1,7 раза ниже показателя 2019 года. Это произошло за счет «черных кредиторов», деятельность которых сильно сократилась с начала карантина. Однако они перешли на новый режим работы, отдавая предпочтение более тесному общению с клиентами. Вместе с тем за год резко увеличилось количество нелицензированных форекс-дилеров во многом благодаря доступности инфраструктуры для ведения такого «бизнеса». Количество финансовых пирамид незначительно сократилось в сравнении с предыдущим годом. Однако для привлечения клиентов они все чаще используют рынок криптовалют.
В прошлом году Банк России выявил более 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной деятельности, сообщил сегодня директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. В 2019 году регулятор выявил 2,6 тыс. нелегальных организаций, большая часть которых являлась «черными кредиторами» — 1,85 тыс. ед. За 2020 год было выявлено только 821 организация, предположительно осуществляющая деятельность нелегальных кредиторов.
«Мы не успокаиваемся, что тенденция отрицательная»,— заявил он. Кроме того, сообщил Валерий Лях, выдача нелегальных ссуд стала больше происходить из рук в руки, когда гражданин находит телефон кредитора на форумах, в соцгруппах и даже по сарафанному радио и к нему выезжает лично кредитор с договором и деньгами. По его словам, сейчас таких нелегальных кредиторов выявляется порядка 10%, но поскольку это новая тенденция, оценить масштаб нелегального бизнеса пока еще сложно.
Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях
Фото: пресс-служба ЦБ
Вместе с тем по итогам прошлого года значительно увеличилось количество выявленных нелегальных форекс-дилеров — 395 субъектов. Годом ранее таких организаций было лишь 210. Валерий Лях связывает это с широкими возможностями по покупке коробочных решений по организации такого нелегального бизнеса, когда человек может купить за небольшую цену сайт и телефонную линию, а если еще доплатит — то еще колл-центр и другую инфраструктуру. По его словам, в основном покупателями таких решений являются люди, которые сами пострадали от нелегальных форекс-дилеров и уже понимают схему обмана.
«То есть уже трудно даже назвать это нелегальным форексом»,— сказал он.
Кроме того, в прошлом году Банк России выявил 222 субъекта с признаками финансовых пирамид (237 шт. годом ранее). Из них 101 интернет-проект и иностранные организации, 55 обществ с ограниченной ответственностью, 23 потребительских кооператива, 12 ИП, 5 потребительских общества. 26 субъектов действовали в иных формах. По словам Валерия Ляха, растет количество рекламных публикаций таких компаний, но при этом они стали чаще прятать свои контактные данные — граждане оставляют свои данные на сайтах, и после этого с ними уже связываются. Он отметил, что финансовые пирамиды активно используют идею инвестиций в криптовалюту — таких было выявлено 16% (см. “Ъ” от 9 февраля). Кроме того, по словам господина Ляха, в финансовых пирамидах, как и в нелегальных форекс-дилерах, подавляющая часть использует криптовалюту для внесения средств, поскольку отследить ее крайне сложно.
Валерий Лях привел два примера еще действующих компаний, имеющих признаки пирамид, информацию о которых Банк России уже направил в правоохранительные органы. Это потребительский кооператив «Медфарм», работает в ряде регионов с ноября 2020 года, привлекает средства якобы на закупку фармацевтики, но этой деятельности выявлено не было. Кооператив обещает доход в размере 22% годовых и даже предлагает особые условия пенсионерам. Второй компанией, имеющей признаки финансовой пирамиды, названа сеть офисов «Ваш финансовый помощник», где обещают до 18,5% годовых при этом хозяйственная деятельность также отсутствует.
По результатам рассмотрения материалов, направленных Банком России в правоохранительные органы в прошлом году и других регуляторов, были приняты следующие меры реагирования: возбуждено 116 уголовных дел, 647 административных дел и принято 1,58 тыс. иных мер реагирования (разделегирование сайтов, представления об устранении нарушений закона, исковые заявления об обязанности изменить наименования, о запрете деятельности и другое).