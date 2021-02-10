«Черные кредиторы» перешли на карантинное обслуживание

Банк России в 2020 году выявил более 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной деятельности, что в 1,7 раза ниже показателя 2019 года. Это произошло за счет «черных кредиторов», деятельность которых сильно сократилась с начала карантина. Однако они перешли на новый режим работы, отдавая предпочтение более тесному общению с клиентами. Вместе с тем за год резко увеличилось количество нелицензированных форекс-дилеров во многом благодаря доступности инфраструктуры для ведения такого «бизнеса». Количество финансовых пирамид незначительно сократилось в сравнении с предыдущим годом. Однако для привлечения клиентов они все чаще используют рынок криптовалют.

В прошлом году Банк России выявил более 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной деятельности, сообщил сегодня директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. В 2019 году регулятор выявил 2,6 тыс. нелегальных организаций, большая часть которых являлась «черными кредиторами» — 1,85 тыс. ед. За 2020 год было выявлено только 821 организация, предположительно осуществляющая деятельность нелегальных кредиторов.

Как пояснил Валерий Лях, во втором квартале прошлого года произошло снижение работы нелегальных кредиторов из-за карантина, поэтому в части их выявления цифры прошлого года не корректно сравнивать с показателями 2019 года.

«Мы не успокаиваемся, что тенденция отрицательная»,— заявил он. Кроме того, сообщил Валерий Лях, выдача нелегальных ссуд стала больше происходить из рук в руки, когда гражданин находит телефон кредитора на форумах, в соцгруппах и даже по сарафанному радио и к нему выезжает лично кредитор с договором и деньгами. По его словам, сейчас таких нелегальных кредиторов выявляется порядка 10%, но поскольку это новая тенденция, оценить масштаб нелегального бизнеса пока еще сложно.

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях Фото: пресс-служба ЦБ

Вместе с тем по итогам прошлого года значительно увеличилось количество выявленных нелегальных форекс-дилеров — 395 субъектов. Годом ранее таких организаций было лишь 210. Валерий Лях связывает это с широкими возможностями по покупке коробочных решений по организации такого нелегального бизнеса, когда человек может купить за небольшую цену сайт и телефонную линию, а если еще доплатит — то еще колл-центр и другую инфраструктуру. По его словам, в основном покупателями таких решений являются люди, которые сами пострадали от нелегальных форекс-дилеров и уже понимают схему обмана.

Господин Лях отметил, что участились случаи, когда даже нет выплат промежуточного дохода гражданам: они заводят средства, а через некоторое время их просят пополнить счет.

«То есть уже трудно даже назвать это нелегальным форексом»,— сказал он.

Кроме того, в прошлом году Банк России выявил 222 субъекта с признаками финансовых пирамид (237 шт. годом ранее). Из них 101 интернет-проект и иностранные организации, 55 обществ с ограниченной ответственностью, 23 потребительских кооператива, 12 ИП, 5 потребительских общества. 26 субъектов действовали в иных формах. По словам Валерия Ляха, растет количество рекламных публикаций таких компаний, но при этом они стали чаще прятать свои контактные данные — граждане оставляют свои данные на сайтах, и после этого с ними уже связываются. Он отметил, что финансовые пирамиды активно используют идею инвестиций в криптовалюту — таких было выявлено 16% (см. “Ъ” от 9 февраля). Кроме того, по словам господина Ляха, в финансовых пирамидах, как и в нелегальных форекс-дилерах, подавляющая часть использует криптовалюту для внесения средств, поскольку отследить ее крайне сложно.

Валерий Лях привел два примера еще действующих компаний, имеющих признаки пирамид, информацию о которых Банк России уже направил в правоохранительные органы. Это потребительский кооператив «Медфарм», работает в ряде регионов с ноября 2020 года, привлекает средства якобы на закупку фармацевтики, но этой деятельности выявлено не было. Кооператив обещает доход в размере 22% годовых и даже предлагает особые условия пенсионерам. Второй компанией, имеющей признаки финансовой пирамиды, названа сеть офисов «Ваш финансовый помощник», где обещают до 18,5% годовых при этом хозяйственная деятельность также отсутствует.

По результатам рассмотрения материалов, направленных Банком России в правоохранительные органы в прошлом году и других регуляторов, были приняты следующие меры реагирования: возбуждено 116 уголовных дел, 647 административных дел и принято 1,58 тыс. иных мер реагирования (разделегирование сайтов, представления об устранении нарушений закона, исковые заявления об обязанности изменить наименования, о запрете деятельности и другое).

Полина Смородская