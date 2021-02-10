СКР возбудил уголовное дело после гибели людей в ковидном стационаре в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководству главного следственного управления по Московской области докладывать ему о расследовании причин смерти пациентов из ковидного стационара в Никольской больнице в Одинцово. По факту смерти было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«По факту смерти пациентов следственными органами ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело»,— указано на сайте СКР. Позднее представитель регионального управления СКР Ольга Врадий уточнила ТАСС, что следователь следственного отдела по городу Одинцово возбудил дело по факту смерти двух пациентов больницы по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

Ход расследования «поставлен Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства», указано в сообщении СКР.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники что сообщил, что три человека погибли в реанимации Никольской больницы из-за прекращения подачи кислорода. Главный врач больницы Владимир Гордеев подтвердил изданию «Подъем» факт аварии и смерти пациентов. При этом он утверждает, что погибли не три человека, а два, а их гибель не связана с поломкой оборудования. Росздравнадзор проверит причины гибели пациентов.