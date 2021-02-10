В Подмосковье в ковидном стационаре погибли два человека

В Никольской больнице в Одинцово погибли два пациента из ковидного стационара, сообщил ее главврач Владимир Гордеев. При этом он отрицает, что причиной смерти стала авария с кислородным оборудованием.

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на источник, что три человека погибли в реанимации из-за прекращения подачи кислорода. Предварительной причиной случившегося называлась техническая неисправность.

«Это неправильно: не три и не из-за подачи кислорода. В момент аварии никто из пациентов не умирал. Спустя час после аварии у нас произошла смерть пациента, в момент самой аварии пациент не погибал. И еще спустя полчаса, это уже было 8 утра, скончалась еще одна пациентка. У них были и другие совершенно причины»,— заявил главврач больницы в интервью изданию «Подъем».

Причину аварии Владимир Гордеев не назвал. Медик заявил, что он «не технический инспектор».