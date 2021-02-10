Посольство Швеции в Минске озабочено судьбой укрывающихся у них граждан Белоруссии

Посольство Швеции в Минске до сих пор не решило вопрос о дальнейшей судьбе двух граждан Белоруссии, которые в сентябре во время акций протеста в столице пробрались на территорию посольства, чтобы скрыться от преследования полиции, и до сих пор находятся в его стенах, передает AFP.

Отец и сын Виталий и Владислав Кузнечики обратились в посольство Швеции в Минске 11 сентября 2020 года во время масштабных акций протеста против правительства. В Белоруссии им грозит до шести лет лишения свободы за насильственные действия в отношении полицейских. В посольстве их приняли, выделили места для сна, предоставили еду и средства гигиены. Отец и сын попросили предоставить им убежище в Швеции. Однако этот вопрос до сих пор не решен.

«Эти два человека по-прежнему находятся на территории посольства,— сообщил AFP представитель МИД Швеции.— Мы действуем в соответствии с обстоятельствами, включая вопросы защиты и безопасности. Мы ведем диалог с этими людьми». Как сообщили осведомленные источники агентства, посольство старается соблюдать сдержанность «из гуманитарных соображений». «Они не хотят провоцировать белорусские власти или вынуждать их реагировать, они не хотят привлекать к себе внимание. Для Швеции эта проблема совсем неожиданная, в истории было очень мало подобных случаев»,— заявил источник.

Президент правозащитной организации Ostgruppen Мартин Уггла также прокомментировал ситуацию AFP. «Конечно же, они не хотят передавать их белорусской полиции. Но в то же время они не хотят создать ситуацию, когда многие другие люди начнут приходить в посольство и просить убежища»,— сказал он. По мнению эксперта, посольство могло бы добиться гарантий от белорусских властей, что мужчины не будут арестованы, или могло бы сопроводить их до литовской или польской границы. И, заявил он, посольство никогда не выставит этих людей без каких-либо гарантий безопасности, «потому что это повлечет за собой жесткую критику здесь, в Швеции».

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Алена Миклашевская