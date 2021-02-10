Воронежский губернатор не ожидает масштабной смены представителей региона в Госдуме

Глава Воронежской области Александр Гусев выразил удовлетворение от работы почти всех представителей региона в Госдуме, заявив, что «в целом наши действующие депутаты могли бы себя попробовать на очередной срок – и для нас это было бы неплохо». Об этом господин Гусев рассказал в ходе недавнего интервью областной газете «Коммуна».

«Депутатский авторитет нарабатывается не вдруг. Если человек в Думе несколько созывов, если входит в руководящие органы комитетов, то его возможности для решения региональных задач нельзя не использовать. Повторю, на мой взгляд, у нас неплохой состав депутатов от всех партий, и отношения сложились вполне рабочие», – пояснил губернатор.

При этом он практически подтвердил информацию “Ъ-Черноземье” о том, что на сентябрьских выборах глава партии «Родина» Алексей Журавлев не будет баллотироваться в Госдуму от Аннинского округа в Воронежской области, а предпочтет вести кампанию в Тамбовской области. В этом регионе партия в минувшем году одержала победу на выборах депутатов горсовета, а сегодня лидер ее реготделения Максим Косенков исполняет обязанности мэра облцентра.

«Думаю, что у партии ''Родина'', которую он (Алексей Журавлев) представляет, должны быть интересы в других территориях, где у них получается, и если они туда пойдут – препятствий этому точно не будет», – предположил Александр Гусев.

О том, кто возглавит список воронежских единороссов на выборах в Госдуму, читайте в материале “Ъ”.

Андрей Цветков