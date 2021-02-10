«Радио Свобода» оштрафовали на 11 млн рублей за отсутствие маркировки «иноагент»

Мировой суд Москвы оштрафовал проекты медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и его гендиректора, главу Русской службы «Радио Свобода» Андрея Шарого на 11 млн руб. за отсутствие или ненадлежащую маркировку иноагента. Согласно недавно принятому закону, иностранные СМИ, признанные иностранными агентами, должны выпускать материалы со специальной пометкой.

«Мировой суд рассмотрел 40 дел, по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа. Общая сумма штрафов составила 11 млн руб. Контроль за исполнением требований законодательства СМИ-иноагентами будет продолжен»,— сообщили в Роскомнадзоре (цитата по «РИА Новости»).

Ведомство сообщило, что всего за нарушение закона о маркировке было составлено 166 протоколов об административном правонарушении (по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ).

Ранее «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» сообщила, что сумма штрафов по составленным протоколам достигла 7,15 млн. Медиакорпорация намерена обжаловать решения суда. «Штрафы представляют собой организованную государством кампанию принуждения и запугивания, они направлены против медиакорпорации, редакционная независимость которой защищена законом»,— заявил региональный директор медиакорпорации по странам Европы и развитию телепроектов Кирилл Сухоцкий.

Об ужесточении законодательства об иноагентах — в материале “Ъ” «Иноагентов признали в лицо».