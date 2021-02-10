Американцы вынесут свой вердикт

В Сенате США начался суд над Дональдом Трампом. Он продлится несколько дней, и после республиканцу могут вынести пожизненный запрет на замещение госдолжностей. На первых слушаниях сенаторы спорили, конституционно ли вообще судить президента, который уже покинул администрацию. Защита Трампа настаивала, что процесс незаконен, а обвинение, что нельзя оставлять без внимания должностные преступления. Теперь у сторон будет по 16 часов, чтобы убедить сенаторов в своей правоте. Решение суд Сената вынесет ближе к концу недели. “Ъ FM” обсудил процесс с американскими гражданами и выяснил, как они воспринимают происходящее. Их мнения — в материале Ивана Якунина.

Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу, якобы именно его цитаты и твиты спровоцировали разъяренную толпу пойти на Капитолий и создать угрозу американскому правительству. Обвинение строится в том числе на показаниях арестованных: на допросах они говорили, что просто выполняли команду своего президента. Но менеджер по поддержке клиентов из Вашингтона Анна Бригс не считает Трампа виновным:

«Это была позиция, зов души тех людей, которые это сделали. В принципе, это нормальные ребята, и они так решили отстаивать свои права, свое мнение. Когда у нас активно говорили о движении Black Lives Matter, когда они протестовали, сжигали полицейские машины, громили все на своем пути, почему-то никто их не называл беспредельщиками. Беспредельщиками стали называть тех людей, которые реально отстаивали свои конституционные права, и начали их сажать. Немножко перегнули палку, да, горячие ребята».

В нижней палате Трампа уже признали виновным, и импичмент состоялся. Сейчас Сенату предстоит решить вопрос, заслуживает ли республиканец какого-то наказания. Для этого нужны голоса 67 сенаторов. У демократов есть только 50 плюс несколько мятежных республиканцев. Но этого все равно мало. Поэтому экономист из Техаса Кэрр Ингхэм, хоть и поддерживает Трампа, но за процессом следить не будет: «Это пустая трата времени и сил, это похоже на месть. У них ноль шансов отрезать его от политики, поэтому мне это все вообще неинтересно, в суде просто нет смысла. Если бы у меня была возможность сказать что-то Трампу напоследок, я бы поблагодарил его за те вещи, которые показались мне полезными: для бизнеса стало меньше ограничений, ниже налоги, до коронавируса экономика росла. Проголосовал бы я за него в 2024-м? Зависит от того, кто еще будет баллотироваться. Не знаю, нужно подождать пару лет, пока шумиха уляжется».

Многие собеседники “Ъ FM” говорят, что главная цель демократов — не дать Трампу вновь избраться.

Если каким-то образом нужное количество голосов будет набрано, ему могут вынести пожизненный запрет на замещение любых госдолжностей. Университетский профессор Трой Макграф, который традиционно голосует за демократов, считает такой подход недальновидным: «Я был бы в восторге, если бы он снова попытался избраться. Клинтон обошла его на 3 млн голосов, Байден — на 7 млн, и вряд ли Трамп справится лучше в следующий раз. Он опорочил свою партию, он за четыре года не сделал ничего. Его президентство было шуткой, он работал непрофессионально, позорил страну. Как демократ я буду рад, если республиканцы выставят его. Он ни за что не победит».

Сам Дональд Трамп суд над самим собой никак не комментировал. Общественное мнение не на его стороне — большинство американцев, согласно результатам опроса Associated Press, считают его ответственным за штурм Капитолия. Сотрудницу вашингтонской клиники Викторию Габриэлян это не удивило. Сама она на выборы сознательно не пошла: «Да сейчас кто ж не поддержит? Думаю, что даже многие республиканцы поддержат. Все боятся, вы не представляете, как раскрутили захват Капитолия. Даже мой муж, который голосовал за Трампа, сказал, что он очень разочарован. Я очень скептически относилась ко всем этим выборам, особенно к выбору Байдена. Кому хочется, чтобы такой пожилой человек пришел? Но когда он начал издавать свои первые указы, он выглядел довольно уверенно, действительно как опытный политик».

«Опытный политик», к слову, суд над Трампом поддержал, но также заявил, что перспективы его сомнительны — слишком многих республиканцев нужно убедить в своей правоте. Поэтому Трамп, судя по всему, снова войдет в историю. Сначала как первый президент, которому дважды объявили импичмент, а теперь как первый президент, которого дважды за него оправдали.