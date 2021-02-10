Дефицит бюджета в январе составил 185,6 млрд рублей

Дефицит федерального бюджета России за январь составил 185,6 млрд руб., следует из инфографики на сайте Канзначейства. По данным на 1 февраля, доходы составили 1,494 трлн руб., расходы — 1,68 трлн руб. Объем нефтегазовых доходов составил 490,8 млрд руб.

Для сравнения, дефицит бюджета за январь прошлого года составил 159,865 млрд руб. В годовом выражении он вырос на 16%.

По данным Минфина, дефицит федерального бюджета в 2020 году составил 4,1 трлн руб., или 3,8% ВВП. Из-за падения цен на нефть и снижения деловой активности доходов в прошлом году поступило на 1,9 трлн руб. меньше, чем планировалось.

Подробности — в материале “Ъ” «Бюджет освоил коронакризис».