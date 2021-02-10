Самсонова проиграла Мугурусе во втором круге Australian Open

Россиянка Людмила Самсонова уступила испанской теннисистке Гарбинье Мугурусе в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1.

Самсонова занимает 130-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Мугуруса находится на 14-й строчке. В третьем круге испанка сыграет с казахстанской теннисисткой Зариной Дияс.

Australian Open проходит в Мельбурне, он завершится 21 февраля. Призовой фонд турнира составляет $61 млн. Действующая чемпионка — американка София Кенин. В прошлом году она в финале обыграла Мугурусу.