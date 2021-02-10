Гидрометцентр предупредил о снежном коллапсе в Москве

В Москве с четверга, 11 февраля, начнется сильный снегопад, который может продлиться до конца недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. За три дня выпадет около 25–30 мм осадков.

«Мощный снегопад начнется во второй половине дня четверга и продлится до 13–14 февраля. Объем снега будут огромен, идти он будет беспрестанно. Настоящий снежный коллапс, которого не было несколько лет. В 2018 году с 3 по 5 февраля была похожая ситуация — за три дня выпало больше 45 мм осадков»,— сказал господин Вильфанд ТАСС.

Он отметил, что высота снежного покрова за эти дни может достичь 50–55 см. Рекорд по этому показателю для 14 февраля — снежный покров высотой 60 см.

Сегодня, 10 февраля, в Москве прогнозируется облачная погода, небольшой снег и местами гололедица. В столичных аэропортах задержано или отменено 14 самолетов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание». Во Внуково четыре рейса задержали и три отменили, в Домодедово задерживается четыре рейса, в Шереметьево два рейса задержано и один отменен. Пробки на 8:43 мск достигли семи баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты». Затруднения, в частности, наблюдаются в районе МКАД и Садового кольца.