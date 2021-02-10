Дмитрий Голованов и МСП-банк

Голованов Дмитрий Ярославич родился 26 августа 1971 года в Москве. В 1996 году окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». С 1988 года работал экономистом в ГУ Центробанка по Московской области. В 1994 году перешел в Уникомбанк, где был сначала ведущим экономистом, а затем начальником эмиссионного отдела дирекции по ценным бумагам, заместителем начальника управления по ценным бумагам, начальником управления кредитования и инвестиций. В 1998-м стал заместителем предправления КБ «Республиканский банк», а спустя год вошел в состав правления и стал первым заместителем предправления МСП-банка. С 2010 по 2014 год входил в совет директоров ООО «Инфраструктурные инвестиции РВК». В 2014-м также был членом совета директоров ОАО «Мир». Отработав 15 лет в МСП-банке, в 2014-м он покинул кредитную организацию и стал председателем правления Росэксимбанка. В июле 2016 года вернулся в МСП-банк на должность председателя правления.

АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП-банк, бывший Российский банк развития) создано в 1999 году для реализации госпрограммы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. С 2008 по 2016 год принадлежало Внешэкономбанку, после чего перешло под управление созданной в июне 2015 года Корпорации МСП. Занимает 46-е место среди российских банков по активам. Уставный капитал на 1 января 2021 года — 24,24 млрд руб., собственные средства — 27,23 млрд руб., работающие активы — 145,56 млрд руб. Чистая прибыль за 2020 год составила 747,77 млн руб. Число сотрудников — около 600 человек. В ноябре 2020 года стало известно, что банк будет объединен с ипотечно-строительным банком «Дом.РФ» в рамках общей реформы институтов развития.