В Краснодаре подготовили к рейтингу зеленые зоны для благоустройства

Мэрия кубанской столицы подготовила к рейтинговому голосованию зеленые зоны Краснодара для благоустройства в 2022 году. По словам мэра краевого центра Евгения Первышова, в целях проведения рейтингового голосования, на заседании муниципальной общественной комиссии утвержден их перечень.

В Карасунском округе это: бульвар Николаевский; сквер «Казачьей славы»; бульвар Сормовский; сквер имени Гатова и сквер Старокорсунский. В Западном округе - сквер Рахманинова; парк Береговой; сквер Дзержинского и сквер Светлый. В Центральном округе: набережная Нижнего Покровского озера; сквер Дубинский и сквер Петровский. В Прикубанском округе: сквер «Памяти Героев-танкистов»; бульвар Калининский; сквер Покрышкина; сквер Кореновский; сквер Лазурный; сквер Академический; сквер Троицкий; бульвар Кругликовский; сквер в станице Елизаветинской и бульвар Кирилла Россинского.

Голосование пройдёт с 00:00 10 февраля до 24:00 19 февраля. Оно будет в онлайн-режиме, дистанционно на сайте krd.ru. Эскизные проекты размещены на сайте.

«Надо сразу сказать, что эскизный проект может немного отличаться при дальнейшей реализации, потому что дальше уже будет делаться проектная документация с экспертизой и со всеми материалами», - подчеркнул вице-мэр Андрей Дорошев.

Дмитрий Михеенко