Оборот ресторанного рынка в России сократился в 2020 году на 20%

Оборот заведений общественного питания в России в 2020 году составил 1,35 трлн руб., следует из данных Росстата. По сравнению с 2019 годом он уменьшился на 20,7%.

В условиях пандемии COVID-19 на протяжении всего апреля бары, кафе и рестораны работали только на вынос и доставку. Позднее решение об ограничении работы заведений общепита принимали региональные власти. В некоторых субъектах работа заведений была временно запрещена в ночное время, а количество допустимых в них гостей ограничено.

Как из-за ночных ограничений заведения потеряли четверть выручки — в материале “Ъ” «Из баров слились доходы».