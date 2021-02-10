Прокуратура пошла от обратного

Генпрокуратура выявила 6 тыс. нарушений, связанных со сделками при заключении договоров лизинга транспортных средств с физическими лицами. Участники рынка и юристы уже несколько лет стремятся обратить внимание регуляторов на эту проблему и ускорить принятие изменений в закон о лизинге. Это позволило бы разработать правоприменительную практику для защиты потребителей и улучшения репутации отрасли в целом.

Генпрокуратура 9 февраля озвучила итоги проверок, проведенных в 2019–2020 годах. В частности, было выявлено более 6 тыс. нарушений в сфере потребительского кредитования, а именно использования недобросовестными компаниями механизма обратного лизинга транспортных средств. «Законная схема предполагает передачу гражданам в лизинг ранее принадлежавших им транспортных средств на условиях аренды с правом последующего выкупа,— отмечается в сообщении ведомства.— Вместе с тем псевдолизинговые компании заключают с потребителями кабальные договоры, по условиям которых заемщики должны выплатить сумму, в несколько раз превышающую стоимость, за которую передали автомобиль лизингодателю». При этом в случае даже незначительного нарушения обязательств по уплате платежей граждане лишаются права на свое имущество.

Обратный лизинг — это вид сделки, при которой лизингополучатель одновременно выступает и продавцом лизингового имущества. То есть организация или физлицо продает свое имущество (например, автомобиль) лизинговой компании и одновременно заключает с ней договор, по условиям которого получает это же имущество в аренду.

Проблема обратного лизинга не нова: правозащитная организация Общероссийский народный фронт (ОНФ) еще в начале 2019 года обратился в ЦБ и Минфин с предложением запретить использование схемы обратного лизинга в отношениях с потребителями-физлицами. В сентябре уже 2020 года СРО «МиР», НП «Лизинговый союз» и ОНФ обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой ускорить прохождение законопроекта, но он так и не прошел второе чтение.

Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, о возвратном лизинге, на II съезде АБР 3 сентября 2020 года Мы примем достаточно жесткие решения по регулированию этого вида деятельности.

Участники лизингового рынка и эксперты согласны, что деятельность псевдолизинговых компаний наносит ущерб репутации всего рынка, приводит к финансовым потерям физлиц, поэтому необходимо внесение изменений в законодательство. «На рынке есть организации, называющие себя лизинговыми компаниями, которые де-факто предоставляют займы физическим лицам—непредпринимателям в обход требований законодательства о потребительском кредитовании и о защите прав потребителей, называя такие займы "возвратным лизингом"»,— поясняет гендиректор ГК «ВТБ Лизинг» Дмитрий Ивантер. Такие мошенники негативно влияют на репутацию лизингового рынка, подчеркивает он. «Летом 2020 года Объединенная лизинговая ассоциация и Лизинговый союз предложили изменения в ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)", направленные на запрет возвратного лизинга для физлиц. В особенности по недвижимому имуществу»,— замечает руководитель отдела контроля и госрегулирования ГК «Альфа-Лизинг» Римма Иващук.

Проблема вызвана отсутствием регулирования в этой сфере, уверена руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Если для потребительского кредитования существуют жесткие рамки — специальные реестры, ограничение размера ставок и штрафов, надзор и т. д., то для кредитования под залог автомобиля не существует никаких ограничений: любое лицо, любые ставки, любые штрафы,— поясняет она.— Это порождает полное беззаконие, особенно в наиболее бедных регионах». Вызывает сожаление и ничтожно малое количество привлеченных к ответственности лиц и размер штрафов, предусмотренных за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов, которое осуществляется под прикрытием возвратного лизинга, продолжает госпожа Лазарева. Ущерб, понесенный гражданами, исчисляется миллионами, а штрафы несоизмеримо малы, и никак не остановят нарушителей, продолжает она. Если законопроект о внесении изменений в закон «О лизинге» будет принят, появится регулятор, а вместе с ним и инструменты для пресечения недобросовестных практик и защиты прав потребителя, заключает эксперт.

Полина Трифонова, Ксения Дементьева