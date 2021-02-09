В Мосгорнаследие не поступало обращение о возврате памятника Дзержинскому

Департамент культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) сообщил, что к нему не поступало обращение о возврате памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Ранее об этом попросили некоторые писатели, блогеры и журналисты.

«В Мосгорнаследие часто поступают подобные обращения, они рассматриваются на комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме. В настоящий момент никаких новых обращений по вопросу возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в департамент культурного наследия не поступало»,— сообщила пресс-служба департамента «РИА Новости».

Писатель Игорь Молотов ранее сообщил, что обращение было направлено правительству и мэрии Москвы. Его подписали Захар Прилепин, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие. Они считают, что памятник «успел стать безусловной частью исторического и культурного ландшафта нашей столицы».

О том, как памятник пытались вернуть в 2017 году,— в материале “Ъ” «К столетию ВЧК Владимиру Путину предложили памятник».