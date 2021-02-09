Продажи автомобилей с пробегом в России остались на прошлогоднем уровне

В январе 2021 года продажи подержанных автомобилей в России остались на прошлогоднем уровне, сообщает «Автостат».

Как отмечают в аналитическом агентстве, за прошлый месяц объем российского вторичного рынка автомобилей составил 365,3 тыс. шт., что на 0,3% меньше, чем в январе 2020 года (366,4 тыс. шт.).

Самыми популярными марками среди машин с пробегом стали Lada (86,2 тыс. шт.; -2,9%); Toyota (40,7 тыс. шт.; -1,9%), Nissan (20,6 тыс. шт.; -2,7%), Hyundai (19,7 тыс. шт.; +1,6%) и KIA (19 тыс. шт.; +2,9%).

В топ-5 наиболее востребованных моделей вошли Ford Focus (8,8 тыс. шт.; +0,1%), ВАЗ-2114 (8,4 тыс. шт.; -6,8%), седан Lada Priora (7,8 тыс. шт.; +2,1%), Kia Rio (7,5 тыс. шт.; +4,2%) и Hyundai Solaris (7,4 тыс. шт.; -0,8%).

Напомним, в январе 2021 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократились на 4,2%, сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ). Общий объем российского авторынка составил 95,2 тыс. автомобилей, что на 4,1 тыс. машин меньше, чем в январе 2020 года.