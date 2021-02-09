ИПФ РАН выполняет указ президента по зарплате ученых, но за счет собственных средств

Зарплата научных сотрудников Института прикладной физики Российской академии наук, вдвое превышает среднюю зарплату по региону, и указ президента № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», по которому к 2018 году зарплата ученых должна была составить 200% от средней по региону, выполняется. Об этом “Ъ-Приволжье” рассказал руководитель профкома ИПФ РАН Вячеслав Кулешов.

Однако, выполнение обозначенного указа осуществляется, в основном, за счет средств, зарабатываемых институтом через гранты и хоздоговора, отметил господин Кулешов. Бюджетное финансирование через Министерство науки и высшего РФ составляет около 25% в наполнении всего бюджета института.

Накануне на встрече с учеными Владимир Путин узнал от новосибирского ученого Анастасии Проскуриной том, как не выполняются его указы о повышении зарплаты научным сотрудникам в регионах, и поручил Минобрнауки разобраться в ситуации. К выяснению проблем в Новосибирской области подключился Следственный комитет и прокуратура.

Вячеслав Кулешов напоминает, что в 2012 году вместе с указом № 597 был принят указ № 599, который предусматривает доведение бюджетного финансирования науки в стране до 1,77% от ВВП. Однако правительство РФ не спешит с выполнением указа № 599, говорит руководитель профкома ИПФ РАН. Поскольку должного объема средств по президентскому указу институты не получили, руководители в разных регионах, от которых требуют его исполнять и отчитываться перед руководством в Москве, стали использовать все доступные методы. Один из наиболее распространенных способов – перевод научных сотрудников на неполную ставку. Закрыть потребность в недостающих средствах с помощью грантов и хоздоговоров можно, но гранты еще нужно выиграть по конкурсу, а заказчиков договоров найти, что не всегда удается, добавляет Вячеслав Кулешов.

«Следует обратить внимание еще на несколько проблем, так же связанных с указом № 597. Указом предусмотрена привязка зарплат научных сотрудников к средней зарплате региона, в котором расположен институт. Средняя зарплата в регионах различается в разы, а поэтому зарплата научного сотрудника одной квалификации, но работающих в разных регионах, тоже различается в разы. Хотя в ст. 37 Конституции РФ говорится о недопустимости любой дискриминации в части оплаты труда», – говорит Вячаслав Кулешов. Кроме того, такое положение с оплатой труда научных сотрудников приводит к оттоку научных кадров из регионов в столичные города. Другая проблема связана с тем, что бок о бок с научными сотрудниками работает инженерно-технический персонал, который вообще остался за бортом президентского указа. То, что зарплата инженеров значительно ниже зарплаты ученых, создает напряжение в коллективе, добавил господин Кулешов.

Как нижегородские ученые митинговали против разницы в зарплате, читайте в материала “Ъ-Приволжье” «Физики не шутят».

Александра Викулова, Андрей Репин