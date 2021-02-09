В Алуште воду будут подавать по графику

Жители Алушты будут получать воду не больше десяти часов в сутки, сообщила на своей странице в Facebook глава администрации города Галина Огнева.

По ее словам, в Изобильненском водохранилище осталось 2,8 млн кубометров воды вместо необходимых 12,7 млн. кубометров. При этом суточный приток составляет 20 тыс. куб. и не растет. В связи с этим жителей города с 25 февраля могут перевести на более жесткий график подачи воды: с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. Протестировать новые графики намерены 17, 18 и 19 февраля.

Чиновница также призвала горожан не делать запасов воды дома. «Набирать емкости, а потом их сливать — это не экономия. После ввода графика, если не будет экономии, придется еще сокращать время подачи воды»,— отметила госпожа Огнева.

Ранее в госкомитете по водному хозяйству и мелиорации республики сообщили, что водохранилища Крыма впервые за последние полгода начали наполняться водой. Общий приток составил 7 млн кубометров воды, однако осадки распределились неравномерно.

Как водохранилища Симферополя и Ялты оказались критически пусты, читайте в публикации “Ъ” «Из Крыма испарилась вода».

Александр Дремлюгин, Симферополь