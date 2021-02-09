После протестных акций власти Свердловской области решили провести встречи с молодежью

Власти Свердловской области планируют провести встречи с молодежью после протестных акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли в регионе 23 и 31 января. Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

По его словам, региональные власти чувствуют, что в обществе, в том числе среди молодежи, есть запрос на дополнительное общение. «Со следующей недели планируем предложить формат общения со студентами и школьниками при соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Это не будут собрания по 500 человек. Но ребята с разными позициями смогут высказаться. Попробуем такой формат, чтобы потом никто не говорил, что с ними не пытались переговорить»,— рассказал господин Бидонько.

Напомним, несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального прошли в Свердловской области 23 и 31 января. Количество участников в первом шествии, по разным оценкам, варьировалось от 3 до 10 тыс. человек, сотрудники полиции задержали 14 протестующих. В шествии 31 января, по официальным данным, приняли участие 2,3 тыс. человек, по данным организаторов, — 6–7 тыс. Тогда силовики задержали 83 человека.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова отмечала, что во время первой акции сотрудники полиции «проявляли великое терпение», однако во время второй силовиков было больше, чем требовалось. «По-прежнему много сил подавления и мало сил убеждения. С этими людьми (участниками акции.— “Ъ-Урал”) должны работать департаменты внутренней и молодежной политики»,— подчеркнула госпожа Мерзлякова. По ее мнению, именно большое количество сотрудников полиции и стало причиной задержания участников акции 31 января.