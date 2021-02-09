Россиянин Сафиуллин впервые вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл белорусского теннисиста Илью Ивашко и вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:4. В следующем матче Сафиуллин сыграет с британцем Кэмероном Норри.

23-летний россиянин занимает 183-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В основной сетке на турнирах серии Большого шлема Роман Сафиуллин выступает впервые. Он становился победителем Australian Open в юниорском разряде в 2015 году.

Australian Open проходит в Мельбурне, он завершится 21 февраля. Призовой фонд турнира составляет $61 млн. Действующий чемпион — первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович.