Решетников сообщил о сокращении инвестиций в основной капитал в 2020 году

Глава Минэкономики России Максим Решетников сообщил, что падение инвестиций в основной капитал РФ к концу 2020 года составило 4,3%. По его словам, в нынешних условиях это хороший показатель.

«Удалось также добиться существенной поддержки инвестиций. Мы оцениваем их сокращение на уровне 4,3%, и это в текущих условиях хороший результат»,— сказал он, выступая в Госдуме (цитата по «Интерфаксу»). Ранее ведомство предполагало просадку на 6,6%, говорится в сообщении.

По данным EPFR, сейчас Россия не привлекает большого внимания инвесторов: за неделю суммарный приток через страновые и глобальные фонды составил всего $30 млн, это минимум с начала ноября прошлого года. Однако интерес инвесторов к emerging markets может изменить их взгляд в отношении России, отмечают эксперты. В целом портфельные управляющие ожидают восстановления российского рынка.

Подробнее — в материале “Ъ” «Инвесторы ищут пути развития».