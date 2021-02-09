В Краснодаре на борьбу с гололедом направили более 500 человек

Коммунальные службы краевой столицы с 5:30 устраняют последствия ледяного дождя, выпавшего в Краснодарском крае 8 и 9 февраля. На расчистку и обработку дорог противоледными реагентами направлено 563 человека и 40 единиц техники, за минувшие сутки 250 участков улично-дорожной сети, магистральные дороги, мосты и путепроводы были обработаны 495 т песчано-солевой смеси, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

В первую очередь сотрудники коммунальных служб очищали подходы к школам и детским садам, остановкам общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы. Также продолжается расчистка дорог второй очереди, освобождаются от снежных завалов въезды в транспортные карманы.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 8 февраля ГУ МЧС Краснодарского края предупреждало жителей об опасности сильного гололеда на всей территории края, кроме города-курорта Сочи. Сегодня было объявлено об опасности резкого подъема уровня рек и подтоплений.

Ольга Логинова